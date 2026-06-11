Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вышли в свет в парных образах

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе продолжают выходить в парных образах. Пара побывала на спортивном мероприятии в стильных нарядах.

Кайли Дженнер составила компанию своему бойфренду Тимоти Шаламе на четвертой игре финала НБА. На первых трех играх сестра Ким Кардашьян не присутствовала.

Светская львица и звезда современного кино выбрали парные наряды. Оба появились в луках из денима с оранжевыми крестами: Тимати выбрал джинсы, джинсовую куртку и белую футболку, а Кайли — джинсы и белую майку. Кадры возлюбленных опубликованы в Daily Mail. У себя в соцсетях Дженнер показала лишь фрагмент с крестами.

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Однако в Сети снова не оценили парный выход пары. Многие комментаторы отметили, что дочери Крис Дженнер пора бы уже прикрыть свой выдающийся бюст. Также пользователи опять заговорили о фейковом романе пары.

«Ей всегда нужно показывать эти фальшивые стремные груди?», «Крис Дженнер усердно работает над продвижением дочерей. Она следит, чтобы они посещали каждое мероприятие с актерами, чтобы публиковать фотографии для прессы», «Я все надеюсь, что он избавится от этой пустышки. Она же ноль», «О боже, он выглядит как малолетний дурачок», — обрушились критиканы.

Недавно Кайли и Тимоти уже появлялись в парных образах. В аналогичных аутфитах они пришли поболеть за любимую баскетбольную команду.