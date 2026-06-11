Рианна в парике снялась для обложки журнала

Барбадосская певица Рианна в парике и ретрообразах снялась для обложки журнала EE72. Кадры опубликованы в аккаунте издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя поп-исполнительница стала героиней съемки, которую назвали La Reine («Королева»). На одном из размещенных кадров она предстала с объемной укладкой и в приспущенном с плеч наряде из материала с принтом.

Креативным директором и стилистом съемки выступил бывший главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, который запустил упомянутый журнал. Фотографом стал Сильвестр Мако.

Известно, что в рамках фотосессии знаменитость примерила наряды люксовых брендов Dior, Chanel, Bottega Veneta, Givenchy и других.

В мае Рианна показала новые откровенные кадры со съемки для собственного бренда. Поп-исполнительница позировала в розовом пижамном комплекте, состоящем из кроп-топа и трусов с высокой посадкой.