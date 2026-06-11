Ксения Собчак вышла в гламурном морковном платье, высмеяв Стрелец

Собчак передала привет закадычной врагине Надежде Стрелец. Ксения ударила по больному и вышла в таком же платье, что и ее коллега.

Ксения Собчак не могла пройти мимо fashion-скандала. Его фигурантками стали Надежда Стрелец и Ксения Чилингарова, которые появились на разных мероприятиях в одинаковых образах — красных платьях с открытыми плечами. В Интернете разразились баталии: одни писали, что Стрелец этот аутфит идет больше, чем Ксении, другие же утверждали обратное.

Собчак присоединилась к этому неожиданному флэшмобу и показала себя в аналогичном платье. Сегодня светская львица опубликовала гламурно-стебные кадры в злосчастном красном «наряде раздора» с открытыми плечами и длинные перчатках. Ксения сияла и была явно довольна собой.

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Комментаторы тоже оценили выход Собчак и заодно подтрунили над Стрелец.

«Где-то на красной дорожке одиноко грустит один Стрелец», «Стеб, тонкий стеб...», «И Оскар в социальных баттлах уходит... Ксении Собчак», «Стрелец сегодня на нервах», «Когда они уже возьмут интервью друг и друга?» — написали в фолловеры Ксении.

Ранее на «модный» скандал отреагировала Яна Рудковская, еще одна обитательница fashion-мира. Продюсер Димы Билана выступила миротворцем, отметив, что здесь не может быть победителей.

Сейчас сама Рудковская переживает не лучший период. Недавно ее сына Гном Гномыча затравили всем интернетом. Яна попыталась оправдаться.