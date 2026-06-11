Джинсы популярного цвета назвали устаревшими

Редакторы Who What Wear назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на лето 2026 года. Подборка появилась на сайте модного портала.

В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, считают эксперты. При этом самыми актуальными оказались розовые брюки из денима, которые были особенны популярны в 1980-х годах. Отмечается, что лучше всего они сочетаются с рубашками, лонгсливами и футболками в тон, либо верхами черного цвета.

Согласно материалу, розовые джинсы появились в ассортименте таких брендов, как Madewell, Zara, Chloe, Agold, Rag & bone и других популярных марок.

«Голубые джинсы — это классика, которая в целом никогда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое? Так и поступили самые модные инфлюэнсеры», — подчеркнули авторы.

В мае также была названа самая модная замена скинни-джинсам.