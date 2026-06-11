Восемь несмываемых средств для восстановления волос

Иногда одна небольшая баночка может изменить всё. Особенно когда дело касается волос. Чудеса творят несмываемые средства: они задерживаются на прядях надолго и успевают «поработать», поэтому результат от их использования всегда заметен невооружённым взглядом. Вот 8 восстанавливающих, питающих и увлажняющих несмывашек для разных типов волос.

© Super.ru

Несмываемый регенеративный уход Duo Milk, Advante

Молочко для волос восстанавливает волоски одновременно на двух уровнях: кортекса и кутикулы. С глубокими слоями работают биоактивные кератиновые олигопептиды, с поверхностью, то есть кутикулой, — японский ингредиент эрукалатон. Можно использовать и после мытья головы, и после сушки в моменты, когда кажется, что кончикам или длине нужно больше заботы.

Питательный крем для сухих волос, Phyto

Плотный и интенсивно питающий крем, который понравится обладательницам очень сухих волос. В составе есть комплекс из пяти растительных экстрактов и множество масел, чтобы пряди стали мягче и податливее укладке. Несмотря на текстуру, средство не утяжеляет и не делает причёску визуально грязной.

Спрей‑эмульсия для питания волос Nutri Fill, Fane

Эмульсия в формате классического спрея. Её легко распределить по длине равномерно, не пропустив ни одного участка, и при этом не переживать, что голова будет выглядеть грязной — текстура лёгкая и на ощупь не слишком плотная. Хотя состав богат: в основе средства лежит актив, который восстанавливает разрушенные дисульфидные связи внутри волосков. Поэтому после спрея волосы выглядят более здоровыми и блестящими.

Несмываемая маска Absolut Repair Molecular, L’Oreal Professionnel

Маска для повреждённых волос, которым нужна серьёзная помощь. Концентрат пептидного бондера и комплекс из пяти аминокислот проникают глубоко в структуру волосков и работают на молекулярном уровне, чтобы эффект был не только косметическим. После применения локоны становятся более плотными и блестящими, меньше пушатся. А ещё маска оставляет тонкий аромат бергамота и ванили.

Несмываемый крем‑спрей 15 in One, Valori Professional

Многофункциональное средство на каждый день, которое заменит собой сразу несколько продуктов. Умеет увлажнять и питать, разглаживает и придаёт блеск, облегчает расчёсывание длины, защищает от фена и плойки, работая как термозащита до 200 градусов. Приятно пахнет, так что любимому мисту для волос тоже придётся потесниться.

Флюид hi, repair, Lagrase

Нежирный восстанавливающий флюид: наносить его нужно на подсушенные полотенцем волосы, начиная примерно от середины длины, чтобы результат был максимально заметен. В составе множество масел, обеспечивающих питание, например касторовое и макадамии, и компоненты, которые дают защиту от стрессовых факторов окружающей среды.

Несмываемый кондиционер‑спрей, Apivita

Лёгкое средство, предназначенное для повседневного ухода. Спрей увлажняет длину благодаря гиалуроновой кислоте в составе, делает расчёсывание проще и убирает статическое электричество. Оставляет деликатный медово‑косметический аромат, напоминающий о летних прогулках на цветущем лугу.

Двухфазный спрей‑уход, Tefia

Опция для окрашенных волос, которым помимо ухода требуется особенная помощь в фиксации цвета, чтобы питательные ингредиенты не вымывали пигмент и не делали причёску бледной. Двухфазная формула состоит из масляной основы, которая добавляет блеск и смягчает пряди, и из водной фазы. В неё добавили натуральный увлажняющий фактор и протеины шёлка. Спрей защищает от высоких температур, разглаживает и не даёт волосам путаться.