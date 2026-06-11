«Глиняный румянец»: повторяем трендовый макияж Беллы Хадид

Французский Vogue уже назвал такой мэйкап главным бьюти-хитом сезона. А секрет популярности «terracotta flush» в том, что с ним вы будете выглядеть так, будто выходные провели на кортах Лазурного берега. Рассказываем, как повторить модный макияж самостоятельно.

Отсылка к теннису не случайна: «terracotta flush», как окрестили этот бьюти-тренд в западном глянце, вдохновлен эстетикой Roland-Garros, а именно — цветом грунта французского турнира. Суть тренда заключается в том, чтобы добиться эффекта «поцелованных солнцем» скул без четких контуров, как после пребывания на жаре во время занятий спортом. Но для этого в модном макияже используется не бронзер, а румяна в оттенках «обожженной терракоты» (от жгучего оранжевого до кирпичного), которые визуально очень напоминают глиняные корты.

Бьюти-блогеры пишут, что это ответ «блонзингу» (смешивание румян и бронзера), который был моден осенью 2025-го, и противопоставление столь популярной в последние годы эстетике clean girl с идеальной матовой кожей. «Глиняный румянец» возвращает в макияж жизнь и легкую небрежность, что, в общем-то, закономерно, учитывая глобальные тренды на естественность.

Первопроходцем «terracotta flush» стала Белла Хадид, выбравшая такой макияж для одного из недавних светских мероприятий. Но тренд быстро подхватили и другие звезды, например, Хлоя Черри, Зара Ларссон и Дуа Липа. «Глиняный румянец» даже мелькнул в новом сезоне «Эйфории», чем окончательно закрепил позиции одного из самых модных мэйков лета 2026.

Секрет притягательности «terracotta flush» в том, что теплые терракотовые пигменты визуально нейтрализуют сероватый подтон, который свойственен усталой коже. Вы выглядите свежей, отдохнувшей и немного загорелой. При этом эффект более мягкий и естественный, чем у бронзера. И, в отличие от контуринга, глиняный румянец не создает искусственных теней, а сливается с кожей, делая черты лица более живыми и объемными.

Как повторить «глиняный румянец»: пошаговая инструкция

Главная ошибка при создании «terracotta flush» — это риск получить «грязное лицо». Чтобы этого избежать, важно соблюдать технику нанесения и выбирать правильные текстуры. Сухие и плотные матовые румяна не подходят. Для идеального слияния берите кремовые и жидкие формулы, которые создадут эффект второй кожи.

Наносим базу. Откажитесь от плотного тонального на все лицо. Вместо этого нанесите легкий тинт, BB-крем или консилер только на центральную часть лица (Т-зона, центр щек, подбородок), оставляя периферию максимально естественной. Выбираем пигмент. Самое удобное — кремовые или жидкие румяна теплых оттенков: теплая терракота, приглушенный кирпич. Избегайте холодных коричневых тонов с серым подтоном, они могут дать нежелательную «грязь» вместо загара. Техника нанесения. Не пытайтесь растушевать румяна круговыми движениями в «яблочки» щек. Вместо этого нанесите их плоской синтетической кистью или влажным спонжем длинными, восходящими мазками от скул вверх, практически к вискам. Эта даст легкий лифтинг-эффект, визуально подтягивая овал лица. «Солнечный поцелуй». Остатками продукта на кисти или подушечках пальцев слегка коснитесь спинки носа и центра подбородка. Именно так естественным образом распределяется загар, и этот штрих добавит образу той самой небрежности. Глаза и губы лучше оставить нейтральными, чтобы не перегружать образ. Допустима тушь и увлажняющий прозрачный бальзам или блеск для губ, но никаких стрелок. Если кожа склонна к жирному блеску, не припудривайте все лицо: пройдитесь матирующей рассыпчатой пудрой только по Т-зоне, чтобы сохранить естественный финиш на скулах.

Такой макияж уместен и в офисе днем, и на коктейльной вечеринке. «Terracotta flush» не перетягивает на себя внимание и не станет акцентом образа, но окружающие будут удивляться, когда вы уже успели отдохнуть.