Темные круги под глазами: как быстро скрыть следы усталости и освежить взгляд

Синеватые тени под глазами многие автоматически связывают с недосыпом, хотя причины их появления гораздо разнообразнее. Тонкая кожа периорбитальной области, особенности строения лица, возрастные изменения, стресс, длительная работа за компьютером и наследственность способны сделать взгляд уставшим.

Полностью устранить проблему за несколько минут невозможно, но существуют приемы, которые помогают заметно осветлить зону под глазами, выровнять тон кожи и сделать лицо более свежим. Причем часть из них не имеет отношения к декоративной косметике и может использоваться даже в дни, когда макияж не входит в ваши планы.

Подготовьте кожу перед маскировкой

Одна из самых распространенных ошибок — попытка сразу нанести консилер на сухую кожу. Область вокруг глаз практически лишена жировой прослойки и отличается повышенной чувствительностью, поэтому любые декоративные средства быстро подчеркивают обезвоженность, мелкие складки и неровности.

Перед маскировкой необходимо использовать легкий крем или сыворотку для зоны вокруг глаз. Средство наносят мягкими похлопывающими движениями и дают ему полностью впитаться. Если времени достаточно, можно дополнительно сделать массаж кончиками пальцев по орбитальной кости. Прием улучшает микроциркуляцию и помогает уменьшить выраженность утренней отечности.

Используйте холод для быстрого освежения взгляда

Если круги сопровождаются припухлостью, стоит начать с охлаждения тканей. Низкая температура способствует временному сужению сосудов и уменьшению отеков, благодаря чему затемнение становится менее заметным. Для этого подойдут охлажденные патчи, специальные металлические роллеры, прохладные компрессы или кубики льда, завернутые в ткань. Достаточно нескольких минут, чтобы кожа приобрела более свежий вид. Способ особенно актуален после бессонной ночи, длительного перелета или напряженного рабочего дня.

Подберите правильный цветовой корректор

Когда синева выражена достаточно сильно, одного консилера обычно недостаточно. В таких случаях используют цветовую коррекцию.

Персиковые и абрикосовые оттенки помогают нейтрализовать синевато-фиолетовый подтон, который чаще встречается у обладателей светлой кожи. Более насыщенные оранжевые варианты подходят обладателям смуглого оттенка кожи. Розоватые корректоры могут использоваться для нейтрализации зеленоватых и сероватых участков.

Средство наносят тонким слоем исключительно на затемненные зоны. Не стоит стремиться полностью перекрыть оттенок с первого раза. Несколько тонких слоев выглядят аккуратнее одного плотного покрытия.

Консилер наносите после корректора

После цветовой коррекции приходит очередь консилера. Он выравнивает общий тон и делает переходы незаметными. Распространенное заблуждение заключается в выборе слишком светлого оттенка. Многие считают, что чем светлее средство, тем лучше оно осветлит область под глазами. В результате появляются заметные светлые пятна, которые привлекают внимание еще больше самих кругов.

Консилер должен быть максимально близким к естественному оттенку кожи или отличаться от него максимум на 2 тона. Наносить его лучше небольшими порциями, постепенно распределяя по коже мягкой кистью, спонжем или подушечками пальцев.

Не забывайте про переносицу и верхнее веко

После маскировки нижнего века многие сталкиваются с неожиданной проблемой: затемнение становится менее заметным, но взгляд все равно выглядит уставшим. Причина часто кроется в контрасте между обработанной зоной и соседними участками. Небольшое количество консилера или базы нейтрального оттенка можно распределить по внутренним уголкам глаз, переносице и верхнему веку. Такой прием визуально выравнивает тон лица и делает результат более гармоничным.

Используйте световые акценты

Когда необходимо быстро освежить лицо, помогают приемы, основанные на перераспределении внимания. Небольшое количество хайлайтера (только с мелким шиммером) на верхней части скул позволяет добавить коже легкое свечение и визуально сделать взгляд более открытым. Дополнительно можно сделать акцент на губах или глазах с помощью макияжа. Яркие детали отвлекают внимание от периорбитальной зоны и делают общий образ законченным.

Если затемнение под глазами присутствует независимо от качества сна и ухода, стоит обратить внимание на образ жизни и состояние здоровья. Регулярный отдых продолжительностью не менее 7 часов, достаточное употребление воды, умеренное количество соли в рационе и отказ от курения положительно влияют на внешний вид кожи. Если проблема сохраняется длительное время или становится более выраженной, имеет смысл обратиться к специалисту. Иногда темные круги связаны не с анатомическими особенностями, возрастными изменениями или хроническими заболеваниями, требующими лечения.