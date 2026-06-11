Мужчина примерил боди и поделился опытом

Российский стилист примерил боди и поделился опытом
Российский стилист Гоша Карцев примерил боди и поделился опытом. Пост появился в его Telegram-канале.
Мужчина надел указанную одежду отечественного бренда Ushatava, которая соединяет в себе топ с трусами с застежкой между ног.
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«Застегнуть в первый раз было весело», — заявил он.
При этом Карцев отметил, что выбрал данный предмет гардероба, чтобы футболка не задиралась в кадре и лежала ровно на груди.
«Почти социальный эксперимент», — указал стилист.
Ранее в июне Гоша Карцев описал образ блогерши и телеведущей Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает».