Актриса Элизабет Херли снялась в бикини в честь своего 61-летия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя Элизабет Херли показала фигуру в крошечном желтом бикини с вставками из золотых цепочек. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В руках актриса держала палантин, который развевала на ветру во время отдыха на яхте.

«С днем рождения меня! Раньше я боялась, что с каждым годом моя жизнь будет становиться менее увлекательной, а я буду все больше и больше уставать от жизни… Но я рада сказать, что если не сдаваться и не терять оптимизм, то ничего подобного не произойдет. Сегодня я очень люблю свою жизнь. Я счастлива и благодарна за то, что меня окружают самые замечательные друзья и семья, которые делают мою жизнь намного лучше и которых я люблю всем сердцем», — написала Херли.

6 апреля Херли снялась в желтых плавках и цепочке с кулоном. Актриса предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовым бальзамом для губ. На одном из фото знаменитость была запечатлена, лежа в поле с цветами.

«Сегодня я наслаждалась витамином D в прекрасном Херефордшире, на мне были только плавки от собственного бренда и солнцезащитный крем», — написала актриса под снимками.

Позже Херли устроила фотосессию у бассейна. Актриса позировала в белом полосатом крошечном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.