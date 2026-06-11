Зои Кравиц снялась для обложки журнала без нижнего белья

Американская актриса Зои Кравиц в откровенном виде попала на обложку британской версии модного журнала Vogue. Фото опубликовано на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда «Дивергента» предстала перед камерой в темно-оранжевой юбке и кружевном прозрачном топе. При этом на размещенном кадре видно, что Кравиц не стала надевать под верх наряда нижнее белье.

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Кроме того, журналисты поделились другими снимками со съемки. Так, знаменитость попозировала в ярко-красной футболке и спортивном темно-синем костюме, состоящем из расстегнутой олимпийки и ультракоротких шорт. Кроме того, она показала фигуру в юбке, оформленной низкой посадкой и множеством маленьких цепей из бусин.

В мае отец Зои певец Ленни Кравиц разделся на сцене и вызвал ажиотаж в сети. Внимание журналистов французской радиостанции RTL2 привлекла запись с одного из последних выступлений 62-летнего артиста.