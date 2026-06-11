В Сети восхитились снимком Виктории Лопыревой без белья

В сети восхитились фото российской телеведущей, блогерши и модели Виктории Лопыревой в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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42-летняя знаменитость снялась в белом прозрачном боди с цветочным узором и глубоким декольте и примерила шорты с расстегнутой ширинкой. При этом она отказалась от нижнего белья.

Поклонники оценили кадры в комментариях.

«Какая роскошная», «Восхищаюсь вашей красотой», «Шикарная богиня», «Горячая», — сделали комплименты юзеры.

Ранее в июне российская манекенщица Ирина Шейк обнажила грудь для итальянского модного бренда Haikure.