Беременная «ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась в бельевом платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск позировала в жемчужном бельевом платье с глубоким декольте и открытой спиной. Образ дополнили браслеты с жемчугом, кольца и сумка-мешок из атласа. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с блестками и хайлайтером.

«Невеста», «Идеальный образ», «Шикарная», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Недавно Хоск продемонстрировала фигуру в укороченных шортах в полоску, расстегнутой белой рубашке и черном жакете. Образ дополнили черные лоферы, бейсболка и сумка. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа.

25 апреля Эльза Хоск сообщила, что стала лицом новой рекламной кампании бренда Gucci. На одном из фото «ангел» Victoria's Secret позировала в черном бельевом платье с голой спиной и открытыми руками. Образ дополнили вечерние туфли, сумка из кожи и длинные серьги с бриллиантами. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали укладку с локонами.

Ранее Эльза Хоск в расстегнутой блузе вышла на публику.