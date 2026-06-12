Рената Литвинова вышла на публику с косой в руках

Актриса Рената Литвинова стала лицом нового выпуска французского журнала Faux. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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59-летняя Рената Литвинова позировала в черном платье с пышными рукавами и юбкой. Образ дополнили фиолетовые перчатки, кольцо и солнцезащитные очки. В руках актриса держала косу. Съемка прошла на улицах Парижа.

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На прошлой неделе Рената Литвинова продемонстрировала обновленный имидж. Актриса показала подготовку к съемке в гримерной. Знаменитости надели парик с розовыми локонами длины каре. А также ей сделали макияж с серыми тенями, стрелками и помадой.

В марте Рената Литвинова появилась на подиуме во время показа бренда Matières Fécales в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала в черном кожаном жакете и плиссированной юбке. Образ знаменитости дополнили сапоги и красные перчатки. Волосы режиссеру уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.