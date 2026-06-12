Модель Алессандра Амбросио в прозрачном платье и бикини снялась на яхте

"Ангел" Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио снялась для бренда Guerlain на Лазурном береге. Снимками она поделилась в Instagram. 44-летняя Алессандра Амбросио позировала в "голом" голубом платье и купальнике в тон. Образ дополнил золотой кулон в форме ракушки и солнцезащитные очки. Модели сделали укладку с легкими локонами и макияж с использованием средств из новой коллекции бренда. Съемка прошла на яхте во время пресс-тура. "Ангел" Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру. Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Недавно Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.