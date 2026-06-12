Стилист Александр Рогов призвал носить панталоны с панковскими атрибутами
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить панталоны летом. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Тренд на панталоны захватывает сердца модниц! Если у вас есть вопросы по стилизации таких необычных штанов, то вот вам три опции: играйте в богемную эстетику; "приглушайте" будуарность панталонов минимализмом; добавляйте перчинки за счет гранжевых и панковских атрибутов», — написал эксперт.
На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.
На прошлой неделе Александр Рогов рассказал, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета.
До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.
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