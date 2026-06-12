Рози Хантингтон-Уайтли появилась на публике в кожаном платье

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли посетила вечеринка косметического бренда Hourglass. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рози Хантингтон-Уайтли предпочла для выхода на публику черное кожаное мини-платье с отделкой из кружева на груди. Образ дополнил бежевый бомбер из замши. Волосы модели уложили крупными локонами и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

22 мая Хантингтон-Уайтли и Стетхэм появились на премьере фильма «7 псов», которая состоялась в Египте. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия темно-синее облегающее платье с вырезами, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду золотые массивные браслеты и серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Джейсон Стетхэм предпочел белую футболку, бежевый брючный костюм и очки.

До этого Хантингтон-Уайтли вышла на публику в брючном костюме с жакетом с декольте. При этом модель не стала надевать топ. Манекенщица дополнила образ коричневым кожаным клатчем, кольцом с бриллиантами и золотыми серьгами.