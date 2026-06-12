Названы самые переоцененные бьюти-тренды последних лет

Бьюти-индустрия постоянно предлагает новые способы сохранить молодость, улучшить состояние кожи и волос или добиться «идеальной» внешности, однако важен индивидуальный подход и выбор процедур. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела разработки продуктов VOIS Дарья Александрова.

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«Одним из самых обсуждаемых трендов последних лет стал многоступенчатый уход, вдохновленный азиатскими бьюти-ритуалами. Многие начали использовать одновременно большое количество средств: гидрофильные масла, пенки, тонеры, эссенции, сыворотки, кремы и маски. Сама по себе многоступенчатая система не является ошибкой, однако она подходит далеко не всем. В последние годы сформировалось ощущение, что чем больше баночек стоит на полке в ванной, тем лучше будет результат. На практике коже не всегда нужен сложный уход. Гораздо важнее правильно подобрать несколько средств под ее потребности, чем использовать десять продуктов одновременно только потому, что это популярно в соцсетях», — отметила эксперт.

Она добавила, что избыточное количество активных компонентов может не улучшить состояние кожи, а наоборот — привести к раздражению и повышенной чувствительности.

«Кислоты стали одним из главных косметических трендов последних лет. Многие воспринимают их как универсальное средство для сияния кожи и борьбы с несовершенствами. Однако кислоты не являются обязательным элементом ухода для каждого человека. После популяризации кислот многие начали использовать их практически ежедневно, не учитывая тип кожи и ее состояние. Но активное отшелушивание подходит не всем. Иногда коже требуется не обновление, а восстановление защитного барьера», — объяснила Александрова.

По ее словам, бесконтрольное использование кислот может привести к сухости, покраснениям и повышенной чувствительности кожи.

«Еще один переоцененный тренд — погоня за отдельными компонентами, которые в определенный момент становятся чрезвычайно популярными. Каждый год рынок предлагает новый "ингредиент-звезду": экзосомы, муцин улитки, коллаген, центеллу или другие активы. Потребители все чаще выбирают средство исключительно по наличию модного ингредиента на упаковке. Однако эффективность косметики зависит не только от одного компонента, а от всей формулы, концентраций и сочетания ингредиентов между собой», — добавила эксперт.

Руководитель отдела разработки продуктов отметила, что маски для лица — не универсальное решение.

«Тканевые и гидрогелевые маски стали неотъемлемой частью домашнего ухода. Однако ожидания от них зачастую оказываются завышенными. Маска может быстро улучшить внешний вид кожи перед важным событием, добавить увлажнения или придать свежесть. Но она не способна заменить базовый регулярный уход или решить серьезные проблемы кожи. Маски работают как дополнительный инструмент ухода, а не как самостоятельное решение», — подчеркнула Александрова.

Специалист рассказала, что бьюти-гаджеты для домашнего использования могут давать дополнительный эффект при регулярном использовании, однако многие потребители ожидают результатов, сопоставимых с профессиональными процедурами.

«В последние годы популярность получили различные устройства для домашнего ухода: массажеры, микротоки, LED-маски и другие гаджеты. Часто маркетинг формирует впечатление, что домашний гаджет способен заменить специалиста. На практике большинство таких устройств работают скорее как дополнение к уходу, а не как полноценная альтернатива профессиональным процедурам», — объяснила она.

И в заключение эксперт отметила, что главное — не количество трендов, а потребности кожи.