Назван самый актуальный материал лета

Стилист Влад Лисовец назвал самый актуальный материал лета. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Тренд на металлик не теряет своей актуальности! Делюсь подборкой достойных внимания экземпляров, запоминайте формы и используйте! Кожаная сумка Croisière от Chanel; топ Candice от Fancí Club, куртка Diesel, сапоги Fancí Club, брюки Peter Do, платье The Attico, Брюки Marques'Almeida, туфли Christian Louboutin», — написал Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.