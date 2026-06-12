Стилист Лисовец объяснил, как выбрать сарафан на лето

Стилист Влад Лисовец объяснил, как выбрать сарафан на лето. Об этом он написал в личном блоге.

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«Еще одна вещь, которая мгновенно освежит летний гардероб и добавит ему характера — сарафан. Главное его отличие от платья в особой расслабленности. Это просто сарафан, просто на улице тепло, лето, вам нужно куда-то выйти, и вы совершенно не наряжаясь, выбрали такой образ, вы так живете — энергия другая, легкая и расслабленная, а такая естественность всегда считывается и привлекает внимание», — написал эксперт.

Он также добавил, что с сарафоном можно экспериментировать — многослойность, его можно надеть не просто на футболку или голое тело. Из трендовых моделей Лисовец выделил садовые, романтичные с рюшами и воланами, трапеции и короткие, прозрачные и объемные.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.