Возлюбленная Хью Джекмана появилась на премьере в платье с разрезом до бедра

Актер Хью Джекман с возлюбленной Саттон Фостер появились на кинопремьере. Об этом сообщает People.

© Газета.Ru

Саттон Фостер предпочла для выхода синее платье с разрезом до бедра. Образ дополнили туфли в тон на каблуках и сумка-клатч. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали вечерний макияж. Хью Джекман появился на публике в сером костюме и черной рубашке.

19 апреля Саттон Фостер и Хью Джекман посетили премьеру фильма «Следствие ведут овечки», в котором актер сыграл главную роль. Мероприятие прошло в Нью-Йорке. Артистка вышла в свет в сияющем розовом платье-миди с глубоким декольте и атласных туфлях на каблуках. Актриса позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Хью Джекман предстал перед публикой в голубом костюме, рубашке в тон и черных туфлях.

В январе папарацци подловили Хью Джекмана и Саттон Фостер, когда они проводили время на пляже. На одном из фото влюбленные стояли в воде и обнимались. Актер был запечатлен в черных плавательных шортах с цветочным принтом. Возлюбленная артиста появилась на публике в темно-синем лифе и парео. Она собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа.