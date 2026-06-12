Как составить летнюю капсулу

Этим летом палитра выглядит словно слегка выгоревшей на солнце, а яркие оттенки не исчезают совсем, но становятся более мягкими и естественными. Об этом «Газете.Ru» рассказала креативный директор бренда одежды BUNGLY Александра Домрачева.

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«Главными ориентирами сезона становятся комфорт, функциональность и естественность — как в выборе цветов, так и тканей и силуэтов. Молочный, песочный и теплый бежевый — это основа летнего гардероба. Такие оттенки выглядят дорого, легко комбинируются между собой и создают ощущение легкости даже в самых простых образах. Свободная молочная рубашка, широкие брюки песочного цвета или льняной жилет — вещи, которые будут актуальны не один сезон», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что выбеленный голубой и пудровый — самые освежающие оттенки сезона.

«Особенно хорошо они работают в рубашках oversize, легких платьях и комплектах из хлопка или вискозы. Голубой отлично сочетается с молочным, серым и бежевым, добавляя образу прохладу и легкость. Если хочется добавить глубины и выразительности, стоит обратить внимание на терракотовый, винный и оттенок мокрого песка. Они выглядят благородно и способны сделать интересным даже самый лаконичный комплект. Терракотовый жилет, винная юбка или аксессуары в теплых природных оттенках легко становятся акцентом образа», — отметила специалист.

Из оттенков креативный директор выделила и травяной зеленый.

«Один из самых заметных цветов сезона. Лучше всего использовать его точечно: в платьях, аксессуарах, ремнях или обуви. Особенно эффектно травяной зеленый смотрится рядом с молочными и песочными оттенками, — рекомендовала она.

Домрачева объяснила, что если цвет отвечает за первое впечатление, то фактура определяет комфорт. Поэтому летом 2026-го дизайнеры делают ставку на ткани, которые приятно ощущаются на теле и красиво ведут себя в движении.

«В первую очередь стоит обратить внимание на хлопок, лен, вискозу и тонкий трикотаж. Они пропускают воздух, помогают легче переносить жару и подходят для многослойных образов. Еще один важный тренд — жатые и "живые" поверхности. Легкая естественная помятость больше не считается недостатком. Напротив, она добавляет образу расслабленности и делает вещи более современными. Не теряют актуальности и элементы ручной работы: плетеные сумки, ремни, сандалии и аксессуары с выраженной текстурой. Они добавляют тепла даже минималистичным образам», — рассказала эксперт.

Креативный директор выделила пять вещей, которые соберут летний гардероб.