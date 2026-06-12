Как составить летнюю капсулу

Креативный директор Домрачева призвала носить выгоревшие оттенки летом
Этим летом палитра выглядит словно слегка выгоревшей на солнце, а яркие оттенки не исчезают совсем, но становятся более мягкими и естественными. Об этом «Газете.Ru» рассказала креативный директор бренда одежды BUNGLY Александра Домрачева.
«Главными ориентирами сезона становятся комфорт, функциональность и естественность — как в выборе цветов, так и тканей и силуэтов. Молочный, песочный и теплый бежевый — это основа летнего гардероба. Такие оттенки выглядят дорого, легко комбинируются между собой и создают ощущение легкости даже в самых простых образах. Свободная молочная рубашка, широкие брюки песочного цвета или льняной жилет — вещи, которые будут актуальны не один сезон», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что выбеленный голубой и пудровый — самые освежающие оттенки сезона.
«Особенно хорошо они работают в рубашках oversize, легких платьях и комплектах из хлопка или вискозы. Голубой отлично сочетается с молочным, серым и бежевым, добавляя образу прохладу и легкость. Если хочется добавить глубины и выразительности, стоит обратить внимание на терракотовый, винный и оттенок мокрого песка. Они выглядят благородно и способны сделать интересным даже самый лаконичный комплект. Терракотовый жилет, винная юбка или аксессуары в теплых природных оттенках легко становятся акцентом образа», — отметила специалист.
Из оттенков креативный директор выделила и травяной зеленый.
«Один из самых заметных цветов сезона. Лучше всего использовать его точечно: в платьях, аксессуарах, ремнях или обуви. Особенно эффектно травяной зеленый смотрится рядом с молочными и песочными оттенками, — рекомендовала она.
Домрачева объяснила, что если цвет отвечает за первое впечатление, то фактура определяет комфорт. Поэтому летом 2026-го дизайнеры делают ставку на ткани, которые приятно ощущаются на теле и красиво ведут себя в движении.
«В первую очередь стоит обратить внимание на хлопок, лен, вискозу и тонкий трикотаж. Они пропускают воздух, помогают легче переносить жару и подходят для многослойных образов. Еще один важный тренд — жатые и "живые" поверхности. Легкая естественная помятость больше не считается недостатком. Напротив, она добавляет образу расслабленности и делает вещи более современными. Не теряют актуальности и элементы ручной работы: плетеные сумки, ремни, сандалии и аксессуары с выраженной текстурой. Они добавляют тепла даже минималистичным образам», — рассказала эксперт.
Креативный директор выделила пять вещей, которые соберут летний гардероб.
«Чтобы закрыть большинство летних сценариев, достаточно нескольких универсальных предметов. Рубашка oversize. Работает как самостоятельный верхний слой, легкая накидка поверх топа или купальника и даже как часть офисного комплекта. Широкие брюки из хлопка, льна или вискозы. Подходят и для города, и для отдыха, легко сочетаются с футболками, жилетами и рубашками. Вязаная футболка. Простая база, которую можно носить как самостоятельно, так и в многослойных образах. Юбка-миди. Комфортна в жару и выглядит актуально без сложной стилизации. Плетеная сумка. Универсальный летний аксессуар, который одинаково уместен и в городе, и на отдыхе», — резюмировала она.