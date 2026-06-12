Косметолог рассказал, от чего зависит красота кожи

Ночной отдых может помочь сохранить здоровье и молодость кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказали врач-эндокринолог, косметолог Face Clinic Марина Русова и эксперты бренда товаров для сна ORMATEK.

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«Состояние кожи зависит не только от косметических средств и инъекционных и аппаратных процедур — одним из самых эффективных союзников в сохранении молодости является хороший сон. Эксперт отмечает, что, пока человек спит, организм запускает такие важные процессы, как выработка ключевых гормонов, синтез коллагена, снижение уровня кортизола, восстановление тканей», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что в интеллектуальной косметологии мы рассматриваем лицо как биомеханическую систему.

«Значение имеет не только сам отдых, но и его качество — то, насколько он продолжительный и глубокий. Если ложиться за полночь и спать урывками, тело не успевает завершить важные процессы. Организму нужно пройти фазы восстановления, запустить регенерацию и микроциркуляцию. Оптимально стремиться к семи-девяти часам сна и засыпанию и подъему в одно и то же время — гормональная система любит ритм», — объяснила Русова.

Дополнительно косметолог посоветовала включать в вечерний уход расслабляющие практики.

«Например, легкий массаж по линиям лимфатического оттока, чтобы снять мышечное напряжение, накопленное за день. Также мягкое очищение и питательный уход помогут организму подготовиться к полноценному ночному восстановлению.

Однако эксперт обращает внимание на еще один фактор, который не стоит упускать из виду, — позу во время сна.

«Привычка спать на боку или животе создает постоянное механическое воздействие на кожу лица — и со временем заломы от подушки могут превратиться в стойкие морщины. Именно поэтому выбор спального места приобретает особое значение», — рекомендовала она.

Эксперты ORMATEK отметили, что в вопросах сна для сохранения хорошего самочувствия важна не только продолжительность отдыха, но и правильная поддержка головы и шеи.

«От положения тела во время сна зависит степень расслабления мышц и общий комфорт, который влияет на восстановление организма. Анатомические свойства и качество подушки напрямую влияют на положение головы, шеи и плечевого пояса во сне. Неправильная поза мешает мышцам полностью расслабиться и может приводить к сдавливанию сосудов, ухудшению оттока жидкости и нарушению питания тканей. Подушки эргономичной формы с адаптивным наполнителем учитывают индивидуальные особенности человека: они способствуют физиологически правильному положению тела и более равномерному распределению веса», — отметила категорийный менеджер ORMATEK Марина Власова.

Тем, кто привык спать на боку или на животе, по словам Марины Власовой особенно важно выбирать специальные подушки, адаптированные к таким позам.