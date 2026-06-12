Вера Брежнева опубликовала фото в укороченном топе

Певица Вера Брежнева появилась на публике в Баку. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Вера Брежнева позировала в укороченном черном топе и шароварах. Образ дополнили балетки из черной кожи, ожерелья, солнцезащитные очки и соломенная сумка на плечо. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж. Певица гуляла по городу и смотрела достопримечательности.

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Брежнева признавалась в соцсетях, что восхищается красотой своей матери и хочет так же выглядеть в зрелые годы. Певица неоднократно отрицала слухи о пластических операциях, которые якобы сделала ее родительница. Артистка говорила, что все дело в генетике — бабушки знаменитости тоже всю жизнь были стройными и выглядели моложе своего возраста. По мнению поклонников звезды, Тамара Галушка «перестала стареть» минимум 10 лет назад.

Артистка родилась в Днепродзержинске в семье рабочих. Отец исполнительницы был инженером на Приднепровском химическом заводе, а мать — медсестрой на том же предприятии. Певица стала вторым ребенком пары, они уже воспитывали дочь Галину, а в 1984 году у супругов родились двойняшки: Анастасия и Виктория.

У Веры Брежневой две дочери: 25-летняя Соня и 16-летняя Сара.