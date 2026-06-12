Перечислены самые популярные свадебные тренды

Редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School перечислили россиянам самые популярные свадебные тренды. Информация опубликована в Telegram-канале проекта.

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По словам экспертов, теперь в моду вошла индивидуальность.

«Пары все реже следуют классическим сценариям и чаще создают свадьбы, отражающие их характер, стиль жизни и интересы», — рассказали специалисты.

Одним из самых быстрорастущих трендов стали альтернативные образы невест. Так, эксперименты с нарядами стали новой нормой, вследствие чего женщины выбирают необычные аксессуары, готические мотивы и винтажные детали. Вместо классической фаты невеста может надеть корону, шляпу, вуалетку и другие аксессуары.

Самыми модными свадебными оттенками специалисты назвали сливовый, оливковый, инжирный, терракотовый и мерло.

«Свадьбы становятся более насыщенными и атмосферными», — пояснили эксперты.

Ранее в июне роскошная свадьба Дуа Липы вызвала волну протестов в Италии. Известно, что бракосочетание знаменитости с британским актером Каллумом Тернером проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль».