Экс-солистка SEREBRO снялась в мини-платье

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, станцевала в отеле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ольга Серябкина позировала в бежевом мини-платье и красной меховой накидке. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Певица танцевала и пела в номере отеля.

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25 мая Серябкина опубликовала фото в черном мокром бикини, состоящим из лифа с вырезом под грудью и плавок. Певица дополнила купальник солнцезащитными очками, цепочкой с кулоном и серьгами. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и макияжем с нюдовой помадой.

До этого Серябкина посетила препати премии телеканала RU.TV, которое состоялось в Москве. Певица выбрала для закрытого мероприятия черное облегающее мини-платье с глубоким декольте и вырезом под грудью, кожаный плащ, колготки и туфли на каблуках. Экс-солистка группы SEREBRO позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем.