Названа самая популярная пластическая операция у мужчин

Мужская пластическая хирургия перестала быть чем-то необычным: по данным Международного общества эстетической пластической хирургии, количество операций среди мужчин растёт с каждым годом. Пластический хирург, маммолог сети клиник «Семейная» Жорж Альхамати в беседе с «Чемпионатом» назвал самые востребованные процедуры и объяснил, почему мужчины больше не стесняются ложиться под нож.

Бесспорный лидер последних лет — коррекция век, или блефаропластика. По словам хирурга Ваагна Азизяна, эта процедура одинаково популярна и у мужчин, и у женщин. Суть операции заключается в устранении избытка кожи и жировых грыж вокруг глаз. Результат — свежий, отдохнувший взгляд.

«Мужчины обращаются за блефаропластикой чаще всего по рабочим соображениям: усталый взгляд мешает производить нужное впечатление на переговорах, собеседованиях, в публичных выступлениях», — поясняет Жорж Альхамати.

На втором месте — липосакция и липоскульптура. Хирург Рано Азимова отмечает, что мужчины запрашивают не просто «убрать лишнее», а сформировать выраженный рельеф — так называемый мужской силуэт. Тренд последних лет: отказ от перекачанной мускулистости в пользу сбалансированного, подтянутого тела.

Третью строчку занимает ринопластика. По словам заведующего отделением пластической хирургии «СМ-Клиника» Михаила Коростелева, мужчины часто обращаются за ней после спортивных или бытовых травм. Операция нередко совмещается с исправлением носовой перегородки (риносептопластика), решая одновременно эстетические и медицинские проблемы.

Отдельную нишу занимает удаление гинекомастии — увеличенных грудных желёз. Это состояние доставляет выраженный психологический дискомфорт, поэтому пациенты годами откладывают визит к врачу.

Эксперты называют три главные причины роста популярности мужской пластики: изменение культурного контекста (уход за собой больше не считается «немужским»), давление конкурентной среды (внешность влияет на карьеру) и развитие соцсетей.

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