Водянова и Рудковская снялись в белом и черном платьях на фоне моря

Наталья Водянова отправилась из Франции в Турцию, где примет участие в благотворительном мероприятии в Бодруме. Звезда подиума, которая ожидает рождения шестого ребёнка, должна появиться на мероприятии, где будут также Дима Билан и Яна Рудковская.

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Водянова уже более 20 лет дружит с продюсером Яной Рудковской. Именно она поделилась в личном блоге фотографией их встречи.

Для выхода Наталья выбрала лаконичное чёрное мини-платье свободного силуэта со шлейфом. Яна появилась в белом платье. Подруги позировали на фоне моря, Наталья показала палец вверх и продемонстрировала широкую улыбку.

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Рудковская также обратилась к Диме Билану, пригласив его присоединиться к мероприятию:

«Дима, мы тебя ждем», — написала продюсер.

Артист ответил, что уже ждёт встречи и скоро будет с ними.

Ранее в СМИ был рассекречен пол шестого ребёнка Натальи Водяновой.