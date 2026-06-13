Водянова и Рудковская снялись в белом и черном платьях на фоне моря

Наталья Водянова отправилась из Франции в Турцию, где примет участие в благотворительном мероприятии в Бодруме. Звезда подиума, которая ожидает рождения шестого ребёнка, должна появиться на мероприятии, где будут также Дима Билан и Яна Рудковская.
Водянова уже более 20 лет дружит с продюсером Яной Рудковской. Именно она поделилась в личном блоге фотографией их встречи.
Для выхода Наталья выбрала лаконичное чёрное мини-платье свободного силуэта со шлейфом. Яна появилась в белом платье. Подруги позировали на фоне моря, Наталья показала палец вверх и продемонстрировала широкую улыбку.
Рудковская также обратилась к Диме Билану, пригласив его присоединиться к мероприятию:
«Дима, мы тебя ждем», — написала продюсер.
Артист ответил, что уже ждёт встречи и скоро будет с ними.
Ранее в СМИ был рассекречен пол шестого ребёнка Натальи Водяновой.