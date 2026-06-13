Как у Ортеги и Зендеи: какая челка будет самой модной летом 2026

Главный бьюти-камбэк сезона — это не только косой пробор, но и челка набок. Разбираемся, почему эта укладка стала вирусной и как повторить ее дома, чтобы выглядеть актуально.

Время прямых проборов и челок-шторок прошло, этим летом правят бал нулевые, которые «вернули» не только косой пробор, но и выразительную челку набок. Тренд в этом году можно было увидеть и на весенне-летних показах Tory Burch, Gucci или Chloé, и на красных дорожках, и в соцсетях звезд. Дженна Ортега дополняет косой челкой гранж-образы, Зендея укладывает ее объемной волной, у Беллы Хадид это изюминка для повседневного аутфита.

Но современная версия этой челки должна выглядеть так, будто вы просто небрежно откинули прядь рукой, выходя из такси. Никаких жестких укладок, только живые и воздушные волосы.

Секрет феноменальной популярности косой челки очевиден и прост. В отличие от прямой или «шторок», которые шли далеко не всем, требовали регулярной коррекции и тщательной укладки, косая максимально утилитарна и работает как фотошоп. Асимметрия визуально сужает лицо, сглаживает квадратную линию челюсти и добавляет необходимую ширину слишком вытянутым лицам. Кроме того, она создает иллюзию густоты волос у корней, что критически важно для летних укладок, когда пряди часто теряют объем из-за влажности.

Длина имеет значение: выбираем свой вариант

Универсальность тренда в том, что он адаптируется под любую длину волос и форму лица.

Как у Дженны Ортеги — до подбородка или чуть ниже. Это выбор для тех, кто хочет визуально вытянуть и сузить лицо. Мастер делает рваные, филированные концы, которые обрамляют нижнюю треть, смягчая ее. Такая челка идеально сочетается с прямыми волосами средней длины или многослойными стрижками вроде шэг. Как у Беллы Хадид или Зендеи — до середины щеки. Это самый востребованный и универсальный вариант. Длина позволяет экспериментировать с укладкой: челку можно зачесать за ухо, создав эффект гладкой прически, или оставить свободно ниспадающей, слегка подкрутив концы внутрь/наружу. Идет почти всем, избегать такой длины стоит только обладательницам квадратного или прямоугольного лица. Им больше подойдет вариант Дженны Ортеги. Как у Арианы Гранде — до бровей. Челку такой длины тоже можно уложить набок, получится своеобразная шторка на половину лба. Певица именно так и делает, потому что знает, что этот прием позволяет визуально расширить верхнюю треть, делая узкое лицо более гармоничным.

Кстати, если вы не готовы к ножницам, это не мешает попробовать «щадящий» вариант тренда: просто измените пробор на глубокий боковой и зафиксируйте пряди у лица с помощью воска или заколки, имитируя длинную косую челку, убранную за ухо.

Секреты актуальной укладки

Чтобы косая челка выглядела современно, потребуется правильная техника и укладочные средства, которые не склеивают волосы. На самом деле, никаких «плясок с бубнами» не нужно, но важно сразу набить руку, чтобы в дальнейшем весь процесс занимал пять минут.

Шаг 1: Подготовка. На слегка влажные корни нанесите мусс для объема, легкий солевой спрей или спрей-текстуризатор. Они помогут с мягкой фиксацией без утяжеления и жесткости.

Шаг 2: Придание формы. Классический метод — это брашинг и фен. Направляйте струю теплого воздуха от корней к концам, поднимая прядь щеткой и уводя ее в сторону. Если не любите термообработку, просто накрутите влажную челку на крупную бигуди-липучку. Пока вы наносите макияж или пьете кофе, она высохнет, приобретя естественный изгиб и объем у корней. Важный нюанс: чрезмерный объем не нужен, достаточно просто слегка приподнять прядь у корней, чтобы волосы ниспадали вбок, а не липли ко лбу.

Шаг 3: Фиксация без «склеивания». Снимите бигуди или закончите сушку феном, обязательно в конце сменив режим на холодный — это зафиксирует форму. Если хочется подчеркнуть текстуру, то разотрите каплю легкой текстурирующей пасты или воска между ладонями и пройдитесь по челке, формируя отдельные прядки. Для естественного эффекта просто сбрызните прядку лаком для подвижной фиксации. Перед этим можно «прочесать» челку пальцами, чтобы укладка выглядела немного небрежной.

У косой челки есть лишь один минус — ее не видно под шапкой. Поэтому попробуйте изменить свой образ с ее помощью сейчас, пока позволяет сезон — это самый быстрый и безболезненный способ освежить прическу.