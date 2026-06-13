Детская прическа стала трендом у женщин летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

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Речь идет о двух хвостах по обе стороны головы. Согласно отчету визуальной поисковой системой Pinterest, количество запросов с названием данной укладки за последние несколько недель увеличилось на 1230 процентов. Данный факт, по словам журналистов, сделал указанную прическу одним из самых заметных бьюти-феноменов в текущем сезоне.

При этом предлагается завязывать хвосты как внизу за ушами, так и высоко по бокам головы. В свою очередь, можно украшать их лентами и заколками, а сами волосы выпрямлять или оставлять с естественной текстурой.

Ранее в июне сообщалось, что стрижка в скандинавском стиле стала трендом лета.