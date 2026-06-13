Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить анималистичный принт летом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить анималистичный принт летом. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Кто сказал, что анималистичный принт прерогатива исключительно осенне-зимнего сезона? Смело внедряйте леопард, зебру, питона и другие хищные узоры в свой летний гардероб! Миксуйте с яркими шортами и юбками, простыми майками и футболками с надписями», — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

На прошлой неделе Александр Рогов рассказал, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее Александр Рогов призвал носить панталоны с панковскими атрибутами.