Кайли Дженнер снялась в вечернем наряде с глубоким декольте

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в вечернем наряде дома. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер позировала в черном мини-платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали макияж. Съемка прошла в интерьере спальни.

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13 мая бизнесвумен снялась в черных брюках-каприи и топе в тон. Образ дополнили мюли, украшения, а также бордовая лаковая сумка Birkin от Hermes, выполненная из кожи крокодила. Точная стоимость изделия неизвестна из-за уникальности, однако сумма может достигать нескольких миллионов рублей. Волосы Дженнер уложила локонами и сделали макияж с матовой помадой.

Позже Дженнер выложила фото в нежно-розовом лифе бикини, который сочетала с мини-юбкой в тон, белыми вьетнамками и массивными серьгами. Звезда реалити-шоу была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Бизнесвумен снялась во время отдыха в тропиках.