Ведущая Елена Летучая снялась в купальнике на пляже

Ведущая «Ревизорро» Елена Летучая снялась на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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47-летняя ведущая позировала в крошечном белом бикини. Образ дополнили солнцезащитные очки, ожерелья и цветок в волосах. Елена Летучая отказалась от макияжа и укладки.

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До этого Елена Летучая сделала короткую стрижку. Телеведущая позировала перед зеркалом с макияжем с красной помадой и черными стрелками. Артистка предстала в белом жакете без топа и бюстгальтера и брюках в тон. Образ знаменитости дополнили черный кожаный ремень, браслеты и кольца.

В феврале Елена Летучая опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в розовом слитном купальнике, который сочетала с белыми широкими брюками, сланцами в тон и косынкой. Телеведущая добавила к образу большую плетеную сумку, браслеты, кольца и солнцезащитные очки. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики. Снимок был сделан во время отдыха артистки в Бразилии.