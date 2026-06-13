Ксения Собчак появилась на публике в топе с глубоким декольте

Журналистка Ксения Собчак снялась на аукционе модели Натальи Водяновой в Бодрыми. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ксения Собчак позировала в черном топе с разрезом на груди, красном кружевном бюстгальтере, юбке и туфлях. Журналистке сделали укладку с низким пучком и выпустил передние пряди. Ксения Собчак поделилась с подписчиками, что станет ведущей на аукционе.

© Газета.Ru

1 июня Собчак появилась на ежегодном праздничном ужине «В саду» Яндекс Афиши, который состоялся в Москве. Она позировала перед фотографами в изумрудной блузе с глубоким декольте и закатанными рукавами, которую сочетала с коричневой «мятой» юбкой-миди, черными туфлями на каблуках и сумкой. Журналистка добавила к образу массивные красные серьги, браслеты и часы. Телеведущей уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

До этого Собчак стала гостьей церемонии закрытия Каннского кинофестиваля. Она появилась на публике в «голом» платье из черного кружева.