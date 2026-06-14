Два человека пострадали под Курском после атаки дрона на магазин автозапчастей

FPV-дрон атаковал приграничный Беловский район, написал на канале в "Максе" губернатор Курской области Александр Хинштейн. Чиновник сообщил, что целью атаки в слободе Белой был магазин автозапчастей. При налете 16-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног. Их доставляют в курскую больницу. По словам главы области, у магазина повреждены крыша, фасад и стекла. Кроме того, осколками посекло легковушку. Это не первая атака БПЛА на регион с начала дня. До этого в курском приграничье в результате налетов дронов пострадали две женщины. У 58-летней жительницы Рыльска слепое осколочное ранение правой голени. У второй пострадавшей из деревни Гирьи Беловского района осколочные ранения лица и правой руки. Еще один беспилотник атаковал машину в селе Дурово Рыльского района. При этом 35-летний мужчина получил акубаротравму и ожог правой кисти.