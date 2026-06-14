Раскрыты способы убрать второй подбородок

Врач-косметолог Екатерина Крутикова раскрыла россиянам способы убрать второй подбородок. Ее комментарий публикует «Леди Mail».

По словам эксперта, следует исходить из причины данной особенности внешности. Так, от отеков поможет лимфодренажный массаж и контроль осанки. Если дело в провисании тканей, следует рассмотреть микроигольчатый RF-лифтинг или ультразвуковые методы.

«Если у вас маленькая нижняя челюсть, то понадобится ортодонтическое лечение», — добавила медик.

В ноябре 2025 года тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова назвала россиянкам эффективные способы избавиться от дряблости рук.