Блогерша переоделась в барменшу из «Шрека» и удивила зрителей

Блогерша Полина Бабкина переоделась в барменшу из «Шрека» и порадовала зрителей. Ролик, набравший 745 тысяч просмотров, был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале видео юзерша с никнеймом polinatopa предстала без макияжа и в баклажановом трикотажном платье с открытыми плечами. Затем она нанесла грим, заплела волосы в косу и закрепила ее вокруг головы, а также добавила к платью ремень.

После стилизации наряда Бабкина предстала с внешностью, визуально похожей на героиню упомянутого мультфильма.

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Пользователей сети впечатлило сходство блогерши с персонажем, о чем они написали в комментариях под постом.

«Ваши родители случайно не шахматы? Откуда у них такая королева», «Как будто и нет других вариантов стилизации», «Наконец-то годный контент», «Это самая шикарная стилизация и переход, максимально нишево», — восхитились они.

Ранее в июне девушка накрасила возлюбленного и вызвала ажиотаж в сети. Пользовательница Ханна показала, как ее избранник входит в комнату в черной майке и с макияжем.