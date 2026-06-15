Жена Безоса прогулялась по улице в откровенном платье

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса репортерша Лорен Санчес в откровенном наряде попала в объективы папарацци, направляясь на ужин в Париже. Кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 56-летнюю знаменитость в вязаном облегающем платье на тонких бретелях, декорированном воротником-хомутом и прозрачной юбкой. При этом наряд подчеркнул глубокое декольте. Помимо этого, звезда прогулялась по улице в бежевых туфлях-лодочках и солнцезащитных очках.

Образ дополнили массивные бриллиантовые серьги и сумка клатч. На кадрах звезда выходила из местного отеля.

В апреле жена Безоса высказалась о скандальном образе с нижним бельем на инаугурации Трампа. Речь шла о белом наряде люксового бренда Alexander McQueen, который состоял из приталенного пиджака и кружевного бюстгальтера.