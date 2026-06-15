Внешний вид 50-летней российской невесты взорвал соцсети

Свадебное агентство запечатлело 50-летнюю невесту Ольгу из Сочи, внешний вид которой взорвал соцсети. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом saharwedding.

© Соцсети

На размещенных кадрах женщина в белом пышном платье исполнила свадебный танец с 55-летним женихом Михаилом. При этом россиянка продемонстрировала стройную фигуру и моложавую внешность. В свою очередь ее избранник предстал в черных брюках и белом пиджаке с контрастным воротником.

«Когда тебе 50, а ему 55, и это ваш первый свадебный танец, который заставит всех забыть о возрасте уже через несколько секунд», — подписали видео.

© Соцсети

© Соцсети

Пользователей сети восхитили герои ролика, о чем они написали в комментариях под постом.

«Да вы нас разыгрываете, им больше 35 не дашь», «А когда выйдут те, которым 50 и 55? Шикарная пара», «Я готова пересматривать это вечно», «Какие красивые», «Барби и Кен решили пожениться», «Боже, какие вы невероятные», — впечатлились зрители.

Ранее в июне гости показали образы на свадьбу в стиле «Горько!» и порадовали россиян. Блогерша Арина Федотова выбрала синее платье с леопардовым принтом, черные колготки в сетку и блестящее колье, завершив наряд черным болеро с рукавами три четверти и красными туфлями.