Косметолог рассказала, как сохранить здоровую кожу летом

Кожа летом особенно подвержена раздражению, поэтому для сохранения здоровья следует отказаться от сложного ухода в пользу минимализма. Об этом рассказала РИАМО заведующий отделением косметологии клиники "Галактика" Ольга Миргазова.

"Лето - это не про ровный загар. Это про сезон, когда на кожу обрушивается слишком много агрессивных факторов. После весны кожа может быть уже подвержена накопленному стрессу, барьер ослаблен, а чувствительность повышена и в этот момент добавляются палящее солнце, высокая температура, повышенная влажность или, наоборот, сухой кондиционированный воздух, пыль и загрязнения мегаполиса. <...> Ключевой принцип: "меньше значит лучше". Откажитесь от многослойного ухода в пользу минимализма", - сказала Миргазова.

Также эксперт предостерегла от пренебрежения увлажнением. Она объяснила это тем, что недостаток влаги провоцирует еще большую выработку кожного сала, что усугубляет проблемы.