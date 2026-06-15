Пять бронзирующих капель для ровного и сияющего загара

Отпуск на море в ближайшее время не светит, но красивый загар хочется получить здесь и сейчас? Есть выход — бронзирующие капли. Собрали пять вариантов, с которыми все вокруг подумают, что ваш загар — результат отдыха на побережье.

Капли для автозагара Holiday Skin, Catrice

Капли с эффектом послеотпускного загара. Их можно вписать в уход за кожей, добавив несколько капель в крем или сыворотку. С таким миксом кожа получит сияющий бронзовый оттенок, который ляжет равномерно и без пятен.

Концентрат с эффектом загара Self Tan, Clarins

Три капли концентрата в любимый крем — и загар обеспечен. За бронзирующий эффект отвечает комплекс из натуральных компонентов, который придаёт коже нужный оттенок, постепенно усиливая и фиксируя его. Чтобы загар получился равномерным и стойким, в формулу добавили алоэ вера.

Капли‑автозагар Sun Plus, Geltek

В составе капель есть компонент дигидроксиацетон: взаимодействуя с аминокислотами на поверхности кожи, он обеспечивает эффект естественного загара. Среди других активов — тонизирующий экстракт зелёного чая и увлажняющая гиалуроновая кислота.

Концентрат для лица с эффектом загара Self‑Tan, Feel Moment

Всё, что нужно для бронзового оттенка кожи. Концентрат постепенно тонирует, ложится без разводов и придаёт красивое естественное сияние. Ещё средство увлажняет и смягчает кожу благодаря гиалуроновой кислоте в составе.

Капли‑концентрат для лица с эффектом загара, Beautific

Загар в обход солярия и долгих часов под солнцем. Капли можно смешать с кремом или нанести соло на предварительно очищенную сухую кожу. В первом случае оттенок получится мягким, во втором — более интенсивным. В формуле также есть комплекс с эритрулозой, гиалуроновой кислотой и экстрактом алоэ для питания и увлажнения кожи.