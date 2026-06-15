Российский актер и телеведущий Виктор Логинов неожиданно сменил имидж. Об этом сообщает StarHit.

51-летний артист, который сыграл продавца обуви Гену Букина в сериале «Счастливы вместе», привлек внимание журналистов на красной дорожке фестиваля «Евразия» в Сочи. Он появился перед камерами с длинными прядями и бородой.

В разговоре с репортерами знаменитость объяснила свое кардинальное преображение.

«Да я просто волосы не стригу. Мне всегда нравились длинные волосы, тем более что у меня они растут. Пусть растут, придет время полысеть — я полысею», — признался Логинов.

В мае российская актриса театра, кино и телевидения Анна Снаткина также кардинально сменила имидж и вызвала споры в сети.