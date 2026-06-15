Дочка Маликова поплавала среди опасных обитателей морских глубин. Стефания поделилась кадрами с «прогулки».

Стеша Маликова опустилась буквально на дно морское. Дочка Дмитрия Маликова поплавала с рыбами, среди которой оказалась смертельно опасная особь.

Блогерша опубликовала прекрасные подводные кадры, на которые была запечатлена она и местные обитатели. Компанию Стефании составила небольшая акула, которая попала на видео. К счастью, эта встреча прошла мирно, а не в духе фильмов «Челюсти».

Также Маликову засняли во время ее заплыва. Она, в кислородной маске и ластах, грациозно рассекала подводные просторы.

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Стефания получила множество комплиментов.

«Русалка!», «С ума сойти», «Мечта!», «Ты похожа на Ариэль», — написали фолловеры звездной наследницы.

На представленных кадрах фигуру Стеши захвалили, однако чуть более ранние снимки не на шутку растревожили общественность. Люди отметили, что Маликова настолько похудела, что скоро станет прозрачной. У девушки уже торчат кости, что, мягко говоря, не добавляет ей красоты.

Экстремальная стройность Стефании беспокоит не только ее поклонников. Об истощавшей дочери высказался сам Дмитрий Маликов. Артист, обычно избегающий комментариев о семье, выразил свое мнение. Он считает, что наследнице пора бы уже поправиться.