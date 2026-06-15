Антисекс: Ивлеева высмеяла свой образ в купальнике

Настя Ивлеева начала заниматься плаванием. Блогерша показала, в каком виде она явилась на тренировку.

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Настя Ивлеева не перестает веселить публику. Блогерша оклемалась после отмены и продолжила активно вести соцсети, каждый день начиняя их разнообразным контентом.

Сегодня ведущая опубликовала забавные кадры из бассейна. Ивлеева посмеялась сама над собой, точнее, над купальным аутфитом.

«Как я планирую выглядеть в бассейне. Как я выгляжу...» — поиронизировала Анастасия.

Она показал две фото из серии «ожидание/реальность». На первом, более раннем, Ивлеева предстала красоткой в розовом купальнике, а на втором, актуальном, — пловчихой с резиновой шапочкой на голове и с зажимом для носа.

© WomanHit.ru

«Ты похожа на ту, кто шарит в этой теме», «Филипп зато рад, ни один карасик не подплывет знакомиться», «Ихтиандр наш!», «Икона», «Пару тренировок, завлечение Филиппа в процесс, и мы увидим вас на ЧМ по парному синхронному плаванию», — прокомментировали заплыв и аутфит Насти ее поклонники.

Сейчас Ивлеева вовсю занимается своим здоровьем. Она не только подсела на ЗОЖ, но и параллельно обследует весь организм. Недавно блогерша поделилась с фолловерами первыми «тревожными» новостями — она кое-чего неожиданно лишилась.