Российская ведущая Ксения Собчак в откровенном наряде посетила благотворительный вечер фонда модели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» в Бодруме, Турция. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость выбрала для мероприятия черный костюм отечественного бренда Ulyana Sergeenko. Комплект состоял из макси-юбки с оборками и кроп-топа с глубоким декольте. При этом был виден красный бюстгальтер журналистки.

Известно, что событие помогала организовывать продюсер Яна Рудковская. В список гостей в том числе вошли певец Дима Билан, исполнительница Жасмин и блогер Алексей Жидковский.

В мае Ксения Собчак снялась в прозрачном наряде во время поездки в Канны.