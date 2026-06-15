Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном бежевом образе

Принцесса появилась в числе высокопоставленных гостей на торжественной службе. Она сопровождала короля и королеву. Свой элегантный образ принцесса дополнила украшениями и шляпкой

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Сегодня в Виндзорском дворце состоялась торжественная служба Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия. Во главе процессии шли король и королева, их сопровождали высокопоставленные члены королевской семьи — принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна, герцог и герцогиня Эдинбургские, герцог и герцогиня Глостерские и герцог Кентский.

Особое внимание привлекла принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон появилась в бежевом пальто‑платье от лондонского дизайнера Патрика Макдауэлла, сшитом из ткани Stephen Walters & Sons. Образ принцесса дополнила шляпкой в тон от Джейн Тейлор и серьгами Robinson & Pelham. Вышло сдержанно, изящно и утонченно — как любит принцесса Кейт.

© WomanHit.ru

Рядом с ней стояла герцогиня Софи Эдинбургская в ярком наряде. Члены ордена в бархатных мантиях и шляпах с перьями страуса торжественно прошли к часовне, а гости наблюдали за процессией из Галереи Галилея.

Напомним, Орден Подвязки — старейший и самый престижный рыцарский орден Великобритании. Он был учрежден при Эдуарде III почти 700 лет назад.

Выходы в свет Кейт Миддлтон часто становятся достоянием прессы. Супруга принца Уильяма выбирает элегантные и утонченные образы, иногда делая отсылки к стилю принцессы Дианы, свей покойной свекрови.