Жена Канье Уэста вышла в свет в прозрачном наряде и маске кошки

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пошла на свидание с мужем, скандальным американским рэпером Канье Уэстом. Кадры публикует Page Six.

Для похода в кафе в Тбилиси, Грузия, жена артиста выбрала черное прозрачное платье в сетку, декорированное мехом в передней части. Помимо этого, женщина надела маску в виде кошачьей морды и мюли на платформе. Образ завершила прическа с собранными в пучок волосами.

В свою очередь, Уэст надел кожаный костюм, состоящий из штанов и куртки с воротником. В качестве обуви он выбрал светлые ботинки.

В июне жена Уэста в откровенном виде подоила корову в его новом клипе. В начале ролика она представала в белом атласном боди с глубоким декольте и бежевых туфлях на шпильках.