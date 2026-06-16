Как уберечь кожу от обезвоживания летом

Летом легко попасть в ловушку: кажется, что на улице тепло и влажно, значит, можно расслабиться и меньше думать о кремах. Но именно в жару наша кожа теряет воду быстрее, чем в любой другой сезон.

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Солнце, кондиционеры, перепады температур, пот — все это вытягивает влагу, в результате появляется стянутость, тусклый цвет или жирный блеск. Последние признаки часто свидетельствуют об обезвоженности кожи. Но с ним можно бороться, достаточно скорректировать несколько привычек.

Переходите на легкие текстуры

Плотные кремы, которые спасали зимой, летом превращаются в тяжелую пленку. Они мешают дыханию кожи, забивают поры и провоцируют избыточное салоотделение. В жару выбирайте гели, флюиды или кремы на водной основе. Они не оставляют липкости, быстро впитываются, но при этом насыщают эпидермис влагой не хуже плотных собратьев. Для сухой кожи можно использовать более насыщенный, но все же легкий эмульсионный вариант, например, с маслами ши или скваланом. Для жирной и комбинированной — безмасляные гель-кремы с матовым финишем.

Очищайте лицо, не разрушая защитный слой

Желание умыться до скрипа после жары понятно, но губительно. Агрессивные гели и пенки смывают пот, пыль и липиды, которые удерживают влагу. В результате сразу после умывания вы чувствуете стянутость, кожа остается беззащитной перед солнцем и кондиционером. Замените жесткие средства на мягкие: мицеллярную воду, молочко или пенки с нейтральным pH. Умывайтесь теплой водой, не горячей. И делайте это не чаще 2-х раз в день даже, если сильно потеете.

Никогда не пропускайте тоник или мист

Многие считают тоник необязательным этапом. Летом он становится ключевым. После умывания pH кожи меняется, и тоник помогает вернуть баланс, а заодно удаляет остатки очищающего средства и смягчает воду из-под крана. Лучший выбор для жары — бесспиртовой увлажняющий тонер с гиалуроновой кислотой, алоэ или центеллой. В течение дня используйте мист или термальную воду: распылите на лицо, подождите 20-30 секунд и промокните салфеткой. Если оставить капли высыхать сами по себе, они потянут влагу из глубоких слоев кожи и получите обратный эффект.

Не переусердствуйте с матирующими салфетками

Жирный блеск летом часто путают с обезвоженностью. Кожа теряет воду, сальные железы начинают работать активнее, и лицо блестит. В ответ мы достаем спиртовые лосьоны, матирующие салфетки и пудру. Это только ухудшает ситуацию: спирт разрушает эпидермальный барьер, кожа становится еще суше, себума выделяется больше обычного. Вместо этого убирайте блеск 1-2 раза в день простой матирующей салфеткой без всяких пропиток.

Защищайте кожу от солнца, но правильно сочетайте средства

Ультрафиолет вызывает ожоги и пигментацию, а также разрушает коллаген, ускоряет потерю влаги. Поэтому SPF обязателен. Чтобы не перегружать лицо двумя слоями, есть два варианта. Первый: нанести увлажняющую сыворотку, затем солнцезащитный крем. Второй: использовать мультифункциональный продукт — дневной крем с SPF 30 или 50. Главное, чтобы защита была достаточно высокой.

Пейте воду, но без фанатизма, и ешьте сезонные фрукты

Внутреннее увлажнение не заменит кремы, но без него крем работает хуже. В жару организм теряет больше жидкости через пот, и кожа забирает влагу из последних резервов. Пейте небольшими глотками в течение дня, не дожидаясь сильной жажды. Ориентир — около 1,5-2-х литров, но корректируйте по самочувствию и активности. Добавьте в рацион арбузы, огурцы, помидоры, ягоды, зелень — они содержат влагу и витамины. А вот от соленых закусок и алкоголя на пляже лучше отказаться: они усиливают обезвоживание.

Отложите агрессивные процедуры до осени

Глубокие химические пилинги, чистки с травмой кожи, ретинол в высоких концентрациях — все это истончает роговой слой и повышает чувствительность к ультрафиолету. Летом риск пигментации и ожогов после подобных процедур вырастает многократно. В разгар летнего сезона ограничьтесь мягкими энзимными пудрами, неабразивными скатками или легкими тонерами с PHA-кислотами (они крупнее и действуют только на поверхности). И всегда наносите SPF поверх.

Дозируйте загар и не спите под прямыми лучами

Красивый оттенок загара — это защитная реакция кожи на повреждение. Каждые дополнительные 30 минут под полуденным солнцем обезвоживает глубокие слои, даже если вы не обгорели. Замечали стянутость и шелушение после пляжа? Это потеря влаги плюс разрушение липидного барьера. Загорайте до 11 утра и после 16 часов. В солярий летом ходить не стоит. После любого пребывания на солнце в вечерний уход добавьте увлажняющую маску или нанесите крем с пантенолом и скваланом. Они успокоят кожу и помогут восстановить баланс.

Увлажняйте кожу изнутри сном и прохладой

Хронический недосып и перегрев в душных помещениях заставляют организм активнее терять воду. Старайтесь спать в проветриваемой комнате с температурой не выше 22-24 °C. Если кондиционер сушит воздух слишком сильно, поставьте рядом увлажнитель или хотя бы миску с водой. Во время авиаперелетов кожа теряет влагу особенно быстро — перед посадкой нанесите легкую сыворотку и в течение полета пользуйтесь мистом.