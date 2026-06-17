«Лучшая». Ведущая «Ревизорро» восхитила фанатов фото в крошечном бикини

Ведущая «Ревизорро», ведущая Елена Летучая, снялась в купальнике на море. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

47-летняя Елена Летучая показала фигуру в крошечном черном бикини. Образ дополнила кепка. Ведущая также отказалась от макияжа и укладки. Съемка прошла на берегу моря во время отдыха.

© Газета.Ru

«Лучшая», «Шикарная», «Какая вы красивая», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

До этого Елена Летучая сделала короткую стрижку. Телеведущая позировала перед зеркалом с макияжем с красной помадой и черными стрелками. Артистка предстала в белом жакете без топа и бюстгальтера и брюках в тон. Образ знаменитости дополнили черный кожаный ремень, браслеты и кольца.

В феврале Елена Летучая опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в розовом слитном купальнике, который сочетала с белыми широкими брюками, сланцами в тон и косынкой. Телеведущая добавила к образу большую плетеную сумку, браслеты, кольца и солнцезащитные очки. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики. Снимок был сделан во время отдыха артистки в Бразилии.