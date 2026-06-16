Как правильно носить парео и пляжные платья в этом сезоне

Пляжная мода — это не только купальник, но и то, что надеваешь поверх него. Cover up переводит образ из разряда «пришла позагорать» в яркую летнюю историю.

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Look в купальнике не только для пляжа: в окружении правильных вещей он легко переходит с песка на террасу в кафе или на набережную, стоит накинуть сверху легкое парео или кружевное платье. Разберемся, как ориентироваться в трендах и найти модели, которые подойдут именно вам.

Минимализм, который всегда работает

Классическое парео остается must-have. В этом сезоне оно эволюционировало: вместо ярких тропических принтов — спокойные однотонные оттенки, тонкий лен или хлопок с едва заметной текстурой.

Завязывайте его как юбку миди, накидывайте на плечи или превращайте в топ — эта вещь универсальна. Особенно эффектно смотрятся модели с легкой бахромой или контрастной отделкой по краю. Они добавляют движения и легкости.

Для тех, кто любит простоту, идеальны oversize-рубашки из хлопка или льна. Длинные, с объемными рукавами или без — они прикрывают руки и бедра, создавая расслабленный силуэт. В тренде натуральные оттенки: кремовый, бежевый, мягкий терракотовый. Такие рубашки легко сочетаются с шортами или даже надеваются поверх купальника как платье.

Текстуры, которые добавляют характера

Кружево, кроше — главные герои сезона. И длинные туники, и мини-платья выглядят изысканно и романтично. Полупрозрачные модели с цветочными мотивами или геометрическим узором отлично работают, если нужно с пляжа прийти на ужин в кафе. Носите их поверх однотонного купальника.

Особенно популярны вязаные крючком платья и накидки. Это уже не грубые «бабушкины» модели: они более утонченные, легкие, с ажурными вставками и бахромой. Макси варианты красиво облегают фигуру, мини — подчеркивают загорелые ноги. Важный нюанс: выбирайте модели с подкладкой в ключевых зонах или надевайте кружевные туники и платья поверх плотного купальника, чтобы чувствовать себя комфортно.

Силуэты и практичные решения

Кимоно и туники: легкие, летящие, с широкими рукавами. Идеальный выбор для тех, кто хочет прикрыть руки и плечи. В тренде модели с завязками или поясом, которые позволяют регулировать посадку.

легкие, летящие, с широкими рукавами. Идеальный выбор для тех, кто хочет прикрыть руки и плечи. В тренде модели с завязками или поясом, которые позволяют регулировать посадку. Платья-рубашки: пуговицы или кнопки спереди, отложной воротник — классика, которая никогда не выходит из моды. Для пляжного отдыха подойдут и мини, и макси.

пуговицы или кнопки спереди, отложной воротник — классика, которая никогда не выходит из моды. Для пляжного отдыха подойдут и мини, и макси. Свободные платья и сарафаны: для любительниц максимального комфорта. Объемные, с яркими принтами или в однотонном исполнении — они маскируют особенности фигуры и дарят ощущение легкости.

для любительниц максимального комфорта. Объемные, с яркими принтами или в однотонном исполнении — они маскируют особенности фигуры и дарят ощущение легкости. Текстурированные ткани: махровые комплекты (шорты и туника) — практичный выбор для бассейна или отеля.

Экспериментируйте с многослойностью. Добавляйте аксессуары — широкополую шляпу, большие очки, массивные серьги и сандалии на плоской подошве. Сумка — из соломки или рафии.

В этом сезоне пляжная мода особенно тяготеет к естественности и комфорту. Ведь отпуск — это легкость, свобода и хорошее настроение.