«Лучше, чем у молодых». Гвинет Пэлтроу в купальнике покорила соцсети

53-летняя актриса вместе со своим супругом отдохнула на яхте. Гвинет и Брэд попали в объективы папарацци.

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На днях актриса Гвинет Пэлтроу отправилась в долгожданный отпуск. Компанию в круизе вдоль побережья итальянской Сардинии ей составил супруг, продюсер Брэд Фэлчак. Совсем недавно в прессе активно обсуждали проблемы в их отношениях. Журналисты утверждали, будто пара стала чаще ссориться. Однако эти слухи не помешали возлюбленным отлично отдохнуть на борту роскошной яхты.

Там звездную парочку заметили папарацци. На снимках, которые опубликовали на сайте Daily Mail, можно в деталях рассмотреть фигуру 53-летней актрисы. В объективы камер Гвинет попала, когда загорала на палубе в лаконичном белоснежном бикини. В это же время Брэд отдыхал без рубашки, с удовольствием купаясь в теплом море.

Фотографии мамы двоих детей вызвали бурную реакцию в Сети. Читатели портала оценили фигуру Гвинет Пэлтроу множеством комментариев: «Нравится она вам или нет, но для своего возраста она действительно выглядит потрясающе», «Очень красивая фигурка», «Потрясающая фигура. Лучше, чем у молодых. Нужно отдать должное тому, как ей это удается».